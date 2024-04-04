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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو: مش أول مرة حد يطلع من التربة| فيديو

قال المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو، الدراما تعتمد في الأصل على الخيال لو عملنا مسلسل واحد وواحدة اتجوزوا وخلفوا واتجوزا وخلفوا يبقى ده طبيعي أحداث طبيعية لازم يكون في خيال.

 

المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو يكشف التفاصيل

وتابع المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو لـ موقع صدى البلد، لا بد من وجود مفاجآت وحاجات مش متوقعة لجذب المشاهد وكل مخرج ومؤلف يختلفوا عن الآخرين وده يجعل الفنانين المميزين قليلين، فمن الممكن أن يتم سرد رواية واحد أو سيناريو واحد مرتين ما بين مسلسل عظيم أو فاشل.

وأكد المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو، أن المسلسل من خيال المؤلف، وبنشوف في الصحف كل حاجة في فنان معروف طلع من التربة بعد ما مات وملقاش حد ينقذه لكن ده خيال محمد سامي وهو يشرح الدنيا جت منين والفكرة جت إزاي.

 

واستكمل “اتصل بي محمد سامي وطلب شرح سن الممثلة ودرجة القيد في نقابة المحامين وشكل الكارنيه وشكل اللوحة كمان، وكان عنده فريق كامل للإشراف علي الأمور، وأثناء التصوير كان هناك جروب على الواتس آب للاهتمام بالتفاصيل كاملة، مثال اللوحة التي كانت متواجدة خلفها في القهوة ومكتوب عليها نعمة أبو علب المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وميزان العدالة وأرضية سوداء وهي اللوحة المتواجدة في جميع المناطق الشعبية لتتماشى مع الطبيعة”.

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولى مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة  قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر وأحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى. 

نعمة الأفوكاتو المحامي شعبان سعيد مي عمر مسلسل نعمة الافوكاتو نقابة المحامين محمد سامى

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المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو: مش أول مرة حد يطلع من التربة| فيديو


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