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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو يكشف مفاجأة عن استقبال الموكلين على قهوة|فيديو

المستشار القانوني
المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو

قال المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو، معلقا على حلقات مسلسل نعمة الأفوكاتو أن الدراما لا تعرض الواقع، وأنا كنت مسئول عن المسائل القانونية فقط في المسلسل.

وأكد المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو، أن استقبال مي عمر في دور نعمة الأفوكاتو للموكلين على القهوة أمر مش مقبول وغير طبيعي ولكن كما ذكرت من قبل أن ذلك في سياق الدراما فقط.

وأشار المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو، إلى أن الدراما لا تعرض المقبول أو الطبيعي وإنما صيغة عير مألوفة وقد يكون هذا النموذج موجود في الحقيقة وكوني أحبه أو أكرهه دي حاجة ترجعلي لأن الدراما تعرض في الإطار المخصص لها.

واستكمل “اتصل بي محمد سامي وطلب شرح سن الممثلة ودرجة القيد في نقابة المحامين وشكل الكارنيه وشكل اللوحة كمان، وكان عنده فريق كامل للإشراف علي الأمور، وأثناء التصوير كان هناك جروب على الواتس آب للاهتمام بالتفاصيل كاملة، مثال اللوحة التي كانت متواجدة خلفها في القهوة ومكتوب عليها نعمة أبو علب المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وميزان العدالة وأرضية سوداء وهي اللوحة المتواجدة في جميع المناطق الشعبية لتتماشى مع الطبيعة”.

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولى مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة  قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

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