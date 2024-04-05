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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو: مفيش سب للمحامين وكله بإطار الدراما|فيديو

المستشار القانوني
المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو

التقى موقع صدى البلد المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو المحامي شعبان سعيد والذي شرح تفاصيل وملابسات المسلسل وكواليس عن المواد القانونية به.

تفاصيل مثيرة عن مسلسل نعمة الأفوكاتو

وقال المحامي شعبان سعيد، أن دور مي عمر في مسلسل نعمة الأفوكاتو لم يتعد بالسب على فئة المحامين ومي عمر كانت مهذبة ودقيقة طوال المسلسل وقامت بتمثيل دورها على وجه الدقه.

وتابع المحامي شعبان سعيد، أن مي عمر أدت دورها على أكمل وجه في مسلسل نعمة الأفوكاتو وقامت بتمثيل الشخصية التي بنى عليها المسلسل مشيرا إلى أن الدراما تحتاج لشخصية غريبة وليست طبيعية.

وأضاف المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لمسلسل نعمة الأفوكاتو، قد يكون نموذج نعمة أبو علب موجود، كما أن دور المحامية تم تمثيله من قبل لكن في نعمة الأفوكاتو كان مقصود دور معين للمحامية.

واستكمل “اتصل بي محمد سامي وطلب شرح سن الممثلة ودرجة القيد في نقابة المحامين وشكل الكارنيه وشكل اللوحة كمان، وكان عنده فريق كامل للإشراف علي الأمور، وأثناء التصوير كان هناك جروب على الواتس آب للاهتمام بالتفاصيل كاملة، مثال اللوحة التي كانت متواجدة خلفها في القهوة ومكتوب عليها نعمة أبو علب المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وميزان العدالة وأرضية سوداء وهي اللوحة المتواجدة في جميع المناطق الشعبية لتتماشى مع الطبيعة”.

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولى مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة  قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

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