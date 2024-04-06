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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: شيرين وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب.. ومفيش حد صوت ‏مصر

تامر أمين
تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين، إن  الفنان الذي يدرك قيمته الحقيقية، وأهمية ونجاح ‏الأعمال التي يقدمها، ويعرف مدى حب الجمهور له، ويعمل على تقديم منتج فني ‏ناجح من أجل إرضاء الجمهور، لا يتاجر بالألقاب، إذ تكون هذه الأمور في آخر ‏أولوياته واهتماماته.‏

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 تامر أمين يهاجم شيرين وآمال ماهر

وأضاف تامر أمين، خلال حواره لبرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر ‏قناتي النهار والمحور، أن الفنانين الذي يبحثون عن الألقاب ويتاجرون بها، بل ‏ويسرقونها في بعض الأحيان، هم بحاجة إلى مراجعة أنفسهم، متابعا: "شيرين ‏وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب، وأنا مبحبش ده".‏

وعن رأيه في من يصلح أن يكون صوت مصر، أضاف: "مفيش حد يمثل صوت ‏مصر، ومصر أكبر من أن يكون شخص صوتها، هل مصر تختزل في شخص!! ‏هل ينفع أقول بسمة صوت مصر؟!!".‏
 

تامر امين بسمة وهبة شيرين آمال ماهر

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