تامر أمين: شيرين وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب.. ومفيش حد صوت ‏مصر

قال الإعلامي تامر أمين، إن الفنان الذي يدرك قيمته الحقيقية، وأهمية ونجاح ‏الأعمال التي يقدمها، ويعرف مدى حب الجمهور له، ويعمل على تقديم منتج فني ‏ناجح من أجل إرضاء الجمهور، لا يتاجر بالألقاب، إذ تكون هذه الأمور في آخر ‏أولوياته واهتماماته.‏

تامر أمين يهاجم شيرين وآمال ماهر

وأضاف تامر أمين، خلال حواره لبرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر ‏قناتي النهار والمحور، أن الفنانين الذي يبحثون عن الألقاب ويتاجرون بها، بل ‏ويسرقونها في بعض الأحيان، هم بحاجة إلى مراجعة أنفسهم، متابعا: "شيرين ‏وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب، وأنا مبحبش ده".‏

وعن رأيه في من يصلح أن يكون صوت مصر، أضاف: "مفيش حد يمثل صوت ‏مصر، ومصر أكبر من أن يكون شخص صوتها، هل مصر تختزل في شخص!! ‏هل ينفع أقول بسمة صوت مصر؟!!".‏

