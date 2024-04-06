تامر أمين: شيرين وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب.. ومفيش حد صوت ‏مصر

قال الإعلامي تامر أمين، إن الفنان الذي يدرك قيمته الحقيقية، وأهمية ونجاح الأعمال التي يقدمها، ويعرف مدى حب الجمهور له، ويعمل على تقديم منتج فني ناجح من أجل إرضاء الجمهور، لا يتاجر بالألقاب، إذ تكون هذه الأمور في آخر أولوياته واهتماماته.
تامر أمين يهاجم شيرين وآمال ماهر
وأضاف تامر أمين، خلال حواره لبرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناتي النهار والمحور، أن الفنانين الذي يبحثون عن الألقاب ويتاجرون بها، بل ويسرقونها في بعض الأحيان، هم بحاجة إلى مراجعة أنفسهم، متابعا: "شيرين وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب، وأنا مبحبش ده".
وعن رأيه في من يصلح أن يكون صوت مصر، أضاف: "مفيش حد يمثل صوت مصر، ومصر أكبر من أن يكون شخص صوتها، هل مصر تختزل في شخص!! هل ينفع أقول بسمة صوت مصر؟!!".