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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فضيحة مسئول..ماذا حدث لطالبة كلية الزراعة في غرفة حديقة الأسماك بالزمالك |خاص

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة مسئول بحديقة الأسماك بالزمالك لاتهامه بخطف انثي وهتك عرضها  داخل الحديقة واستمعت النيابة الي اقوال المجني عليها طالبة كلية الزراعة 

نص أقوال المجني عليها 
شهدت بأن حال تواجدها رفقة الشاهد الثاني بحديقة الأسماك توجه إليهما المتهم وصرح لهما أنه ضابط شرطة
وطلب منها بطاقات تحقيق الشخصية مهدداً بإلقاء القبض عليهما وتحرير محضر تمهيداً لحبسها مما بث الرعب في نفسيهما، ثم أصطحبهما إلى معمل الأسماك بالحديقة وقام بإدخال الشاهد الثاني بإحدى الغرف مغلقاً بابها من الخارج بقفل، ثم أدخلها غرفة أخرى غلق بابها بقفل وأجلسها على مقعد وأدخل يديه أسفل ملابسها متحسساً جسدها ومواطن عفتها،  ثم قام بنزع ملابسها رغماً عنها ودفعها في مواجهة الحائط وتحسسها إلا أنها انتفضت ودفعته عنها وصرخت طلباً للمساعدة، فأعرض عنها وفتح باب الغرفة فخرجت هرباً منه وحال خروجها من الحديقة رفقة الشاهد الثاني تقابلا مع الشاهد الثالث الذي استفهم من المتهم عن سبب إصطحابه.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم خطف بالتحايل المجني عليهما سندس بأن أوهمها أنه أحد مأموري الضبط القضائي (ضابط شرطة) مُهدداً إياهما باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها إذ لم تنصاع إلى أوامره، وقادها بذلك التحايل إلى مكان منعزل عن أعين المارة، قاصداً إبعادهما عن ذويهما والعاملين .

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