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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان الفجر بأسوان في اليوم التاسع والعشرين من رمضان

اذان الفجر
اذان الفجر

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الأثنين ، فى اليوم التاسع والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الاثنين الموافق 8/4/2024 ، فى تمام الساعة الرابعة و 10 دقيقة ( 04:10 ص ).

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان ليوم الاثنين الموافق 8/4/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

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28 رمضان .. تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان

اذان الفجر

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:10 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:34 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:50 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:18 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:07 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:22 مساءً.

 

 

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