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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: هناك نية حقيقية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب محمد نشات العمده، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس، بمثابة رسالة أمل جديد يطمئن بها كل مصري على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، والتأكيد على الإيمان القوي بأهمية التشاور والتحاور وتفان العمل الجاد، من أجل استكمال خطى المسار الإصلاحي في مصر على مستوى كافة المجالات.

وأكد نشأت العمده، في تصريح صحفي له اليوم، رسائل الرئيس في كلمته، جسدت ملحمة وطنية فريدة عبرت عن إرادة الشعب المصرية في مواصلة الرئيس حكم البلاد استكمالا للعهد القديم وتجديد للنداء لمواصلة المسار التنموي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تأكيده على تحديد مستهدفات العمل الوطني وعلى رأسها الحوار الوطني، واستكمال خطواته يؤكد أن الرئيس يؤمن بأهمية التشاور والتحاور من أجل الوصول إلى لغة واحدة يمكن أن تكون أساس النهوض بالمجتمع ودأر كافة تحدياته.

وأضاف النائب محمد نشات العمده على أن تحديد الاهتمام على كافة القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق معدلات نمو أكثر إيجابية، كالتصنيع والزراعة والصحة والسياحة والتكنولوجيا، وكذلك زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة ودعم شبكات الحماية الاجتماعية يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتحسين معيشة المواطن والعمل على الارتقاء بجودة مستواها.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي مجلس النواب النائب محمد نشات العمده

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