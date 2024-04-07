بالتزامن مع عيد الفطر.. هل تتعرض مصر للعاصفة نهال؟ الحقيقة كاملة

حالة من القلق سيطرت على المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية بعد انتشار أنباء بتعرض مصر لعاصفة خلال الأيام المقبلة.

هل تتعرض البلاد للعاصفة نهال؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حقيقة تعرض البلاد لعاصفة نهال، خلال هذه الأيام، مشيرة إلى أن أنباء العاصفة نهال غير صحيحة ومجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ط

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وهذا طبيعي لأننا في فصل الربيع حيث التقلبات الجوية السريعة، لذلك لا يوجد أى تأثير لهذه العاصفة علينا.

واستكمل بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية: وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية جميع متابعيها إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات.

واختتم بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية: تحث على ضرورة متابعة النشرات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكانت قد نفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ما أثير عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض البلاد لإعصار "نيهال" في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت "غانم" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن البلاد لن تتأثر بأي عاصفة أو إعصار خلال الأيام المقبلة، ولكن سنشهد فرص أمطار خلال أيام العيد، وهي حالة جوية عادية جدًا تعودنا عليها في فصل الربيع، والأمطار ستكون عادية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك انخفاضا في قيم الحرارة بدأنا نشعر به في معظم المحافظات، حيث اختلفت مصادر الكتل الهوائية تمامًا وأصبحت معظمهما قادمة من جنوب أوروبا إلى البحر المتوسط.

وتابعت: بدأت قيم الحرارة تعود إلى المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وتسجل والعظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.

توقعات طقس الايام المقبلة

و يشار إلى أنه خلال يومي الأحد والاثنين، تكون هناك فرص للأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كذا تكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء ومنطقة خليج العقبة ومدن القناة على فترات متقطعة، كما في مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

والأربعاء 10 أبريل 2024، تكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

