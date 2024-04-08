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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طقوس متوارثة لأهالي قرية تنقار النوبية بأسوان للإفطار الجماعي في رمضان

افطار جماعى لاهالى
افطار جماعى لاهالى تنقار بأسوان

شهر الخيرات والبركات شهر رمضان المعظم، والذى تظهر فيه الروحانيات، ولم الشمل بين العائلات والأسر الأسوانية، والتى تشتهر بالكثير من العادات والتقاليد والطقوس التي يتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل لإحياء أيام شهر رمضان المبارك.

ونلقى الضوء عبر عدسة "صدى البلد " على أبرز الطقوس والعادات والتقاليد والمتمثلة في حفل الإفطار الجماعى ، والذى يتميز به أهالى قرية تنقار ويكون متوافقاً مع يوم 28 رمضان من كل عام حيث تجاوز عمر على هذه العادة المتوارثة الـ 25 عاما.

وقرية تنقار نجدها تعتبر من أشهر القرى النوبية التي تحرص على هذه العادات الكريمة حيث أنها تقع جنوب غرب مدينة أسوان، وتعد من قرى النوبة التى لم يتم تهجيرها أبان إنشاء مشروع خزان أسوان.

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افطار جماعى 

ومع أذان المغرب وانطلاق مدفع الإفطار يبدأ الشباب والسيدات من الأهالي بتقديم العديد من المشروبات النوبية الشهيرة للحضور منها مشروب الإبريق والتمر هندي والكركديه والتمر باللبن والمديدة من (المأكولات النوبية ) وهي من العادات التي داوم عليها النوبيين طوال تاريخهم، يعقب ذلك أداء الجميع صلاة المغرب، حتى تنتهي السيدات من وضع طعام الافطار من مختلف أنواع اللحوم والخبز النوبي الذي يطلق عليه "الخمريت". 

وتتولى النساء في إعداد الطعام الذي يتكون من عدد من الأطباق غير الموجودة في أماكن أخرى في مصر.. أشهر الأطباق النوبية التي نمتلكها هي الجاكود وهي وجبة تكون من الملوخية أو السبانخ مع البامية، فضلاً عن العصيدة والسلات والجابورى.

ويعد البلح على مائدة رمضان أساسى، عند النوبيين ككل المسلمين في بقاع الأرض، لكن النوبيين لهم طريقتهم في تناوله إذ يُنقع التمر في الماء أو اللبن، أو يتم غليه في المياه ثم يُخرجونه من المياه حتى يصبح طريًا عند وقت الإفطار، إلى جانب المشروبات النوبية الأخرى كالكركديه والدوم، والتمر هندي، وهي مشروبات تعتمد على نقع والغليان في المياه.

أكلات السحور أيضاً تنوعت وتعددت وعلى رأسها “الفتة النوبية” وهي فتة بالزبادى ويتم إعدادها بالدقيق والمياه، وتعجن جيدًا، وتخبز على الدوكة لتصبح مثل الفطيرة الناعمة سهلة التقطيع، ويتم تقسيمها إلى قطع صغيرة ثم يوضع عليها الزبادي واللبن وتوضع في الثلاجة، وستظل النوبة بعاداتها وتقاليدها وأطعمتها الجميلة مستمرة أمد الدهر. 


 https://fb.watch/riJbq6an1D/?mibextid=Nif5oz

 

 

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