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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف أسوان: تجهيز 50 ساحة و800 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

محافظ أسوان اللواء
محافظ أسوان اللواء أشرف عطية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتهيئة وتجهيز الطرق المؤدية لساحات صلاة العيد بإجمالى 50 ساحة ، وأيضاً للمساجد بواقع 800 مسجد وذلك بالتعاون بين مديرية الأوقاف والجهات المعنية لتكون جاهزة أمام المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

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عيد الفطر 

ووجه المحافظ بإستمرار عمل منافذ السلع الغذائية ، ومواصلة تنظيم معارض للسلع والملابس والمنتجات الأساسية لسد إحتياجات المواطنين وعرضها بأسعار مخفضة ، بالإضافة إلى قيام مديرية التموين بتشديد الحملات الرقابية على الأسواق ، والمرور على المخابز للتأكد من إنتظام توزيع الخبز المدعم. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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