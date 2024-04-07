أوقاف أسوان: تجهيز 50 ساحة و800 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتهيئة وتجهيز الطرق المؤدية لساحات صلاة العيد بإجمالى 50 ساحة ، وأيضاً للمساجد بواقع 800 مسجد وذلك بالتعاون بين مديرية الأوقاف والجهات المعنية لتكون جاهزة أمام المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

عيد الفطر

ووجه المحافظ بإستمرار عمل منافذ السلع الغذائية ، ومواصلة تنظيم معارض للسلع والملابس والمنتجات الأساسية لسد إحتياجات المواطنين وعرضها بأسعار مخفضة ، بالإضافة إلى قيام مديرية التموين بتشديد الحملات الرقابية على الأسواق ، والمرور على المخابز للتأكد من إنتظام توزيع الخبز المدعم.