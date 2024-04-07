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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد 6 سيارات إسعاف جديدة بـ 4 ملايين جنيه

سيارات الإسعاف الجديدة
سيارات الإسعاف الجديدة بأسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سيارات الإسعاف الجديدة التى تم توريدها ووصولها للمحافظة بواقع 6 سيارات بتكلفة 4 مليون جنيه ، ليتم توزيعها على وحدات هيئة الإسعاف المصرية التى تم إنشاؤها داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية بإجمالى 20 وحدة ، لتضاف بذلك إلى أسطول الإسعاف على مستوى المحافظة ، والذى وصل إلى 125 سيارة حتى الآن حيث يأتي ذلك إستكمالاً لسلسلة الإنجازات المتتالية التى تحققها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وأثناء تفقده لمكونات سيارات الإسعاف الجديدة برفقة الدكتور محمد الدخيلى مدير مرفق إسعاف أسوان أكد اللواء أشرف عطية على أن الفترة الحالية يشهد فيها مواطنى المحافظة جنى ثمار مبادرة الرئيس السيسى " حياة كريمة " داخل مختلف القرى والنجوع المدرجة بهذه المبادرة الإنسانية .

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سيارات 

وأشار المحافظ إلى أنه يتم زيادة وتيرة الأعمال بالمشروعات المختلفة بكافة قطاعات العمل العام للإنتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ، وخاصة أن القرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية لينعم مواطنى أسوان بالعوائد الإيجابية الغير مسبوقة منها فى ظل ملحمة الأعمال التى تنفذ بها لتصبح متكاملة المرافق والخدمات المتنوعة بجودة عالية.

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