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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان ليوم 28 رمضان

اذان المغرب
اذان المغرب

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان المغرب فى أسوان ، فى اليوم الثامن والعشرون من أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة المغرب فى أسوان اليوم الأحد الموافق 7/4/2024 فى تمام الساعة السادسة وسبع دقائق ( 06:07 م ).

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم الأحد الموافق 7/4/2024  ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

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27 رمضان .. تعرف على موعد أذان المغرب في أسوان

اذان المغرب 

موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:10 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:34 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:50 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:18 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:07 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:22 مساءً.

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