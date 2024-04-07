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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تطلق مبادرة"يوم الخير" تحت شعار "لبسك لغيرك عيد"

جهود شبابية بأسوان
جهود شبابية بأسوان

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بأسوان فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة "يوم الخير " تحت شعار "لبسك لغيرك عيد "بمشاركة 6 مراكز للشباب

وتطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب ممثلة فى الإدارة العامة للبرامج التطوعية و الكشفية فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة "يوم الخير "  تحت شعار "لبسك لغيرك عيد " وذلك لتوزيع الملابس والمواد الغذائية للأسر الأكثر إحتياجاً  بمراكز الشباب علي مستوى المحافظات . 

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وشاركت فتيات وسيدات أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب ( حى قدرى عثمان - بدر - محمد صالح حرب - توماس وعافيه - ابوسمبل - دهميت) في مهام التوزيع والتنظيم والتى تمت داخل المراكز ٠

وتأتي المبادرة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة  على تحقيق رسالة دعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجاً، ووصول الخدمات المقدمة من مراكز الشباب لمستحقيها ، حيث يأتى تدشين المبادرة  بالتزامن مع استقبال عيد الفطر المبارك  والتخفيف عن كاهل الأسر؛ كونها مسئولية مجتمعية وطنية، والتي تمثل صورة من صور التكافل الاجتماعي بين أفراد الوطن الواحد، وخاصه بعد أن لاقت المراحل السابقه من المبادرة استحسانا وإقبالا كبيراً من طرف المتبرعين والمستفيدين .

ويتم ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف ناصر سليم وكيل الوزارة، وأفراح سيد حسن وكيل المديرية للشباب، وزياد أحمد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب .

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