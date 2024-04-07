محافظ أسوان يضع حجر الأساس لإنشاء مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسى

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسى وذلك وفقاً للرؤية المتكاملة لزيادة الصروح التعليمية من خلال إنشاء المدارس الجديدة ، وخاصة داخل المناطق والتجمعات السكنية والشعبية ذات الكثافة العالية للنهوض بالمنظومة التعليمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وأثناء وضعه لحجر الأساس برفقه الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندس عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وفيصل نعيم مدير التعليم العام ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى ، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

المنظومة التعليمية

أكد اللواء أشرف عطية على أنه تم إستثمار هذه المساحة التى تصل إلى 4690 م2 ، وتخصيصها لإنشاء هذا الصرح التعليمى الكبير لتحقيق الإستفادة المثلى منها ، وتحويل هذا المكان لموقع تعليمى متميز ليصبح بانوراما وواجهة حضارية بعد أن كان بؤرة للتلوث والقمامة حيث يتكلف إنشاء مجمع مدارس الأحمدية 45.5 مليون جنيه .

وشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من إنشاء مجمع المدارس طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد له ، ولاسيما أنه سوف يستوعب 1730 طالب وطالبة داخل 2 مبنى بواقع 44 فصل دراسى لمرحلة رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى، ومعامل وغرف إدارية ، وأخرى للمجالات والكمبيوتر وفراغات تكميلية ، ومخطط إنشاء مدرسة للثانوية العامة بالمجمع وذلك لإستيعاب الكثافة الطلابية بمناطق وسط مدينة أسوان ، والقضاء على أى تكدسات فى المدارس المحيطة مما يساهم فى تخفيف الأعباء على أولياء الأمور والأسر ، كما سيتم إقامة مخازن خاصة بمديرية التربية والتعليم بمدخل مستقل .

جهود

وكلف أشرف عطية بضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المختصة والـ GIS للتعرف على شبكات المرافق المختلفة فى مواقع المنشآت الجديدة ، مع الإهتمام باللاندسكيب ، ووضع الألعاب الترفيهية لخلق أجواء مناسبة أمام أبنائنا الطلاب ، فضلاً عن أماكن إنتظار للسيارات .

ولفت اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أنه يتم التركيز عند إنشاء المدارس الجديدة على زيادة المسطحات الخضراء لتكون هذه المدارس صروح جمالية بشكل راقى تحفز أبنائنا على الجدية والجد والإجتهاد فى التحصيل الدراسى.