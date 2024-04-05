أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة بطريق أبوسمبل أسوان

يستعرض صدى البلد قائمة المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل / أسوان، والذى أسفر عن إصابة 15 شخصا.

وضمت قائمة أسماء المصابين كل من محمد كرم الرواى 20 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وطه سيد محمد سيد 41 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد دياب خيرى 18 سنة، والذى أصيب بجرح قطعي بفروة الرأس، ووالده دياب خيري عبدالراضى 44 سنة، وحالته غيبوبة، وعبد العال علي حمدون 38 سنة، والذى أصيب بكدمات بالظهر والرأس والرقبة، وممدوح فيصل قرنى 18 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحجات بالجسم، ومؤمن سيد محمد 13 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم.

مصابين

كما أصيب وائل إبراهيم على 36 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقرى ، وأحمد السعودى عبود 24 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحجات بالجسم، وياسر نجيب محمد 38 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقة بالجسم، وخالد أبو السعود عبد المعبود 34 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحجات بالجسم، وعلاء الدين أحمد محمد 28 سنة، والذى أصيب بكدمات بالصدر وسحجات بالجسم، وفرغلي علي حمدى 27 سنة، والذى أصيب بجرح قطعي وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد شيبه حسن 34 سنة، والذى أصيب بكسر بالقدم اليمنى ، وفيصل قني عبدالرحيم 48 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحجات بالجسم.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة واجراء الفحوصات الطبية لهما.