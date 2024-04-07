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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تهيئة الأجواء أمام المواطنين للاستمتاع بعيد الفطر المبارك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ورفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات الخدمية والمتابعة المستمرة عبر أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة " مركز السيطرة " وغرف العمليات للتعامل السريع مع أى أحداث طارئة وتلبية المطالب الجماهيرية أولاً بأول

ويأتى ذلك ضمن جهود الإستعداد الجيد وتهيئة الأجواء الإحتفالية بأفكار إبداعية وإبتكارية جديدة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإستمتاع بأيام عيد الفطر المبارك. 
 

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 عيد الفطر 

كما يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، ووزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة .

وقد جاءت هذه التوجيهات أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، علاوة على القيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية. 

وخلال الإجتماع الذى بدأ بالسلام الوطنى ، ثم إستعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2023/2024 بإعتمادات مالية 727.6 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ 83 %. 

أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بعدم التعامل مع أى شركات تتقاعس عن تنفيذ الأعمال وفقاً للبرامج الزمنية المحددة ، مع سرعة التفاعل مع أى مشاكل ترد عبر منظومة الشكاوى الحكومية بإعتبار أن مصلحة المواطن الأسوانى دائماً تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى. 

وأكد المحافظ على ضرورة إتاحة كافة المعلومات والبيانات داخل المراكز التكنولوجية لسرعة إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء فور تطبيق القانون ، ولاسيما بعد إعتماد اللائحة التنفيذية له لتحقيق أعلى معدلات من التسهيلات والتيسيرات الهادفة للتخفيف عن كاهل المواطنين. 

ووجه أشرف عطية بإستمرار الحملات لرصد التعديات على الأراضى الزراعية والمتغيرات المكانية وإزالتها فى المهد ، وهو الذى يتوازى مع قيام اللجان المختصة للتفتيش على كافة المراسى والعائمات للتأكد من صلاحية التراخيص وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة المواطنين. 

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جهود 

وكلف المحافظ بإنتظام حركة سيارات السرفيس والنقل العام والمرور اليومى على المواقف ، مع توفير أتوبيسات مشروع النقل الداخلى ، فضلاً عن تكثيف الحملات المرورية والمراقبة بالرادار لمنع أى تكدس والحد من الحوادث. 

وشدد أشرف عطية على مسئولى المحليات بتكثيف النظافة العامة ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة بالشوارع وبين التجمعات السكنية وأماكن الإحتفالات ، وكذا رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء ، علاوة على رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من توافر الأدوية والأمصال اللازمة ووقف الأجازات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة على الوجه الأكمل .

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