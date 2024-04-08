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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نمو متسارع في صناعة الخدمات بالصين خلال مارس الماضي

علم الصين
علم الصين

أظهرت نتائج أحدث البيانات الصادرة بشكل مشترك عن الهيئة الوطنية للإحصاء والاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات توسعاً متسارعاً في صناعة الخدمات الصينية في مارس 2024، ما انعكس في ارتفاع مؤشر النشاط التجاري الذي يتتبع أداء الصناعة.

وبحسب البيانات الصادرة، سجّل مؤشر النشاط التجاري لصناعة الخدمات في مارس الماضي 52.4 في المائة، بزيادة 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الأسبق. وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس الانكماش فيما لو كانت أقل من ذلك. وتمثل القراءة في مارس أيضاً الشهر الثالث على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر نمواً.

وعلى صعيد قطاعات محددة، جاءت المؤشرات الفرعية لقطاعات الخدمات البريدية، وخدمات الاتصالات والإذاعة، وخدمات البث التلفزيوني والفضائي، وقطاعات الخدمات النقدية والمالية، جاءت ضمن نطاق أداء جيد بقراءة لا تقل عن 60 في المائة، فيما نما إجمالي حجم الأعمال لهذه القطاعات بسرعة أيضاً، حسبما كشفت البيانات.

وفي الوقت نفسه، أكدت البيانات أن المؤشرات الفرعية للنشاط التجاري لقطاعات مثل تجارة الجملة والنقل بالسكك الحديدية وخدمات التأجير والأعمال بلغت 53 في المائة وما فوق.

تفاؤل واسع لمستقبل صناعة الخدمات

وقال تشاو تشينغ خه، كبير الإحصائيين في مركز مسح الخدمات التابع للهيئة الوطنية للاحصاء، إنه وبناء على تحليل توقعات السوق، فإن معظم الشركات في صناعة الخدمات متفائلة حيال آفاق النمو المستقبلي للسوق.

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