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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

اتحاد العاصمة الجزائري يتأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية

صدى البلد

تأهل اتحاد العاصمة الجزائري إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية بعد فوزه على ريفرز يونايتد النيجيري بثنائية نظيفة. 

وتأهل فريق الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في إياب الدور ربع النهائي للبطولة، بعدما فاز الأبيض في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليضرب الزمالك موعداً مع دريمز الغاني في الدور التالي.

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك أن مباراة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية كانت في اتجاه واحد فقط نحو مرمى فريق مودرن فيوتشر.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" خلقنا أكثر من 4 فرص محققة للتهديل، ولكن المنافس نجح في التسجيل من ضربة ثابتة، ولم يهددوا مرمى الزمالك إلا في كرة الهدف".
وتابع جوميز :" استحوذنا على المباراة والكرة، وكان ينقصنا أن نترجم الاستحواذ والسيطرة لأهداف، وكل اللاعبين قد يعانون من الأخطاء وهناك بعضهم يخسر الكرة وأخرون يهدرون فرصاً للتهديف، كما أن اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية لديهم أخطاء، ويجب مساعدة كل اللاعبين المتواجدين معي بما فيهم حراس المرمى". 

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