تأهبوا واحذروا|العالم الهولندي يثير الجدل من جديد.. زلزال عنيف خلال عيد الفطر

أثار العالم الهولندي وخبير الزلازل فرانك هوغربيتس، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب نشر تغريدة جديدة مثيرة للجدل لتوقعه بوقوع زلزال في أيام عيد الفطر المبارك.

تأهبوا واحذروا

ونشر العالم الهولندي تغريدة جديدة، يحذر فيها من وقوع زلزال في الفترة بين 11 إلي 13 من أبريل الجاري، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "إكس" تويتر سابقًا.

وكتب العالم الهولندي وخبير الزلازل فرانك هوغربيتس: "كونوا في حالة تأهب إضافي من 11 إلي 13 أبريل تقريبًا"، وجاء ذلك تعليقًا على تغريدة أخرى جاء فيها تحذير من احتمالية وقوع زلزال قوي.

وجاء في التغريدة الذي أعاد خبير الزلازل فرانك هوغربيتس تغريدها: "تحذير: احتمالية زلزال كبيرة.. يمكن أن يؤدي التقارب القريب لأربعة ارتباطات كوكبية من 9 إلى 11 أبريل إلى نشاط زلزالي كبير يقع تقريبا من 11 إلى 13 أبريل".