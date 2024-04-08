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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عيسى زيدان: المتحف المصري الكبير سيصبح أيقونة عالمية.. وهذه تفاصيل الاحتفال|فيديو

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

قال عيسى زيدان المدير العام التنفيذي لترميم ونقل الآثار بـ المتحف المصري الكبير، إن  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يقوم بعمل متابعة أسبوعية للمتحف المصري الكبير لتفقد نسبة الإنجاز والأعمال الموجودة.

وأضاف عيسى زيدان في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير مقدمي برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن  أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء أمس، كان يتضمن الوقوف على اللمسات النهائية والتجهيزات النهائية لحفل إفتتاح المتحف المصري الكبير.

الحفل سيكون مبهر للعالم

وأشار المدير العام التنفيذي لترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير إلى، أن المتحف المصري الكبير سوف يصبح  أيقونة المتاحف العالمية.

وأوضح عيسى زيدان، أن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير يتوقف فقط على رؤية القيادة السياسية والأحداث العالمية التي تحيط بالمنطقة، مؤكداً أنه هناك جاهزية للإحتفال في أي وقت، و كافة الأعمال منتهية.

ولفت الدكتور عيسى زيدان، إلى أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيمتد لأيام متتالية، ولن يكون يومًا أو اثنين فقط، والحفل سيكون مبهر للعالم ومشرف.

المتحف المصري الكبير رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاثار اجتماع رئيس مجلس الوزراء

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