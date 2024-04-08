سقوط عصابة سرقة المساكن بأطفيح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة ضبط (عاطلان – مقيمان بدائرة مركز شرطة أطفيح) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات عدادات المياه متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع ، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سئ النية" (تاجر خردة "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة المركز) أمكن ضبطه والمسروقات.

كما تم ضبط (عنصران إجراميان - مقيمان بدائرة مركز شرطة أطفيح) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة (المساكن)، متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، وبحوزتهما (2 فرد محلى وطلقتان) .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (4) وقائع ، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سئ النية" (تاجر خردة – مقيم بدائرة المركز) أمكن ضبطه والمسروقات .

وتم ضبط (عامل بشركة منظفات ، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) لقيامه بسرقة (مبلغ مالى) من داخل الشركة محل عمله ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه داخل منزله.