سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ابريل 2024

استقر سعر الدولار في البنوك بعد تحركه بشكل طفيف بقيمة تتراوح ما بين 10 لـ 15 قرش في مستهل هذا الأسبوع.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي نحو 47.60 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، قناة السويس، أبوظبي التجاري، الشركة المصرفية، الاستثمار العربي، إس بي سي HSBC،الإمارات دبي الوطني، قطر الوطني QNB، الأهلي المتحد، ميد بنك)نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (كريدي اجريكول، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، العقاري المصري العربي، المصري لتنمية الصادرات، البركة، المصرف المتحد، ) نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

يقدّم البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 47.60 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أى ارتفاع أو انخفاض.

40 مليار دولار احتياطيات نقدية

وكان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع حجم صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 5 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي ليصل إلى 40,361.3 مليار دولار مقابل 35.3 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.