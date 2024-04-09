عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ابريل 2024

صدى البلد

استقر سعر الدولار في البنوك بعد تحركه بشكل طفيف بقيمة تتراوح ما بين 10 لـ 15 قرش في مستهل هذا الأسبوع.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي نحو 47.60 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، قناة السويس، أبوظبي التجاري، الشركة المصرفية، الاستثمار العربي، إس بي سي HSBC،الإمارات دبي الوطني،  قطر الوطني QNB، الأهلي المتحد، ميد بنك)نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية  نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك  العربي الإفريقي نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (كريدي اجريكول، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، العقاري المصري العربي، المصري لتنمية الصادرات، البركة، المصرف المتحد، ) نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري  

يقدّم  البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 47.60 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أى ارتفاع أو انخفاض.

40 مليار دولار احتياطيات نقدية 

وكان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع حجم صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 5 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي ليصل إلى 40,361.3 مليار دولار مقابل 35.3 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غدا على أغلب المحافظات .. وانخفاض درجات الحرارة

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

أخطاء ساذجة.. شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي

حريق هائل بعقار أمام محطة رمسيس ..فيديو

ترشيحاتنا

تعليق صادم من كولر على تعادل الأهلي مع إنبي بالدوري

تستاهل تخسر نقطتين.. نبيل الحلفاوي يعلق على تعادل الأهلي وإنبي

البلشي يطالب الشوربجي بعقد لقاء عاجل لحل أزمة الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية

رغم حصوله على رجل المباراة.. حزن كهربا بعد التعادل مع أنبي |فيديو

العقد الذهبي| 25% تمثيل برلماني و8 وزيرات.. المرأة المصرية تحقق أرقامًا قياسية

كولر يخرج عن صمته: هناك لاعبون يفكرون في مصلحتهم قبل الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين تحتفل بكليبها الجديد ست البنات.. شاهد

طبيب شهير يكشف حقيقة كلام ميدو عن وفاة المعد البدني للزمالك

فطار العيد الرسمي.. اكتشف فوائد الشاي باللبن

يحدث الآن .. اعرف تأثير الكسوف الكلي على الحالة النفسية

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ