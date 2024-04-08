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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

‏‎محافظ كفر الشيخ يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة مسير|صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة مسير، بعد عقد جلسة استماع نظمتها الوحدة المحلية لمدينة مسير، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المخطط الإستراتيجي العام لمدينة مسير، يهدف إلى تحويل مدينة مسير إلى مدينة مستدامة ذات بيئة نظيفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتطوير البنية التحتية للمدينة.

وأشار إلى أن المخطط الإستراتيجى العام لمدينة مسير، يأتى فى إطار خطة الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة فى ربوع مصر.

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الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين القيادات التنفيذية الوحده المحلية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

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