رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية تعلن المرشحين لجائزة لاعب شهر مارس في بريميرليج

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، اليوم /الاثنين/، أسماء 6 مرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر مارس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واللاعبون هم " ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد، وأليكسيس ماك أليستر، لاعب ليفربول، وكول بالمر، لاعب تشيلسي، وديكلان رايس، لاعب آرسنال، ورودري لاعب مانشستر سيتي، وأنطوان سيمنيو لاعب بورنموث".

وفتحت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، باب التصويت أمام الجماهير للتصويت لأفضل لاعب في شهر مارس، ليتم إعلان الفائز خلال الأيام المقبلة.