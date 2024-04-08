محمد صلاح : عبدلله السعيد لا يستطيع الدفاع أو الجري

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات محمد صلاح لاعب الزمالك السابق عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال محمد صلاح لاعب الزمالك السابق في تصريحات إذاعية :عبدالله السعيد كان لاعب كويس ولكن الآن لن يستطيع الدفاع والجري مثلما كان يفعل في الماضي.

وقررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراتي الزمالك أمام بيراميدز والمقاولون العرب في دوري NILE، نظرًا لتأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية.

كان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز يوم 19 أبريل الحالي، ضمن الجولة 18 من دوري NILE، ولكن الزمالك سيخوض مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية أمام دريمز الغاني يوم 21 من نفس الشهر، لذا تم تأجيل المباراة.

كما كان من المخطط أن تُقام مباراة الزمالك مع المقاولون العرب يوم 24 أبريل، ضمن الجولة 19 من الدوري، ولكن الزمالك سيخوض مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية أمام دريمز في غانا يوم 28 من الشهر نفسه، وبالتالي تم تأجيل هذه المباراة أيضًا.