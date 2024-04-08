إياد نصار يكشف سر اختيار مهنة طبيب التخدير فى مسلسل صلة رحم

كشف الفنان إياد نصار عن سر اختيار مهنة طبيب التخدير فى مسلسل "صلة رحم" والذى عرض فى رمضان الحالى وحقق نجاحا كبيرا.

وقال إياد نصار فى تصريح لصدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبار عن سطر عندما عرض على العمل ومع المخرج تامر نادى والمؤلف محمد هشام عبية بدأنا نسج خيوط العمل الفنى والشخصيات.

وأضاف إياد نصار : فكرنا كثيرا فى المهنة التى يمتهنها شخصية حسام والتى تتلائم مع طبيعة العمل الفنى والذى يتحدث عن قضية شائكة وهى فكرة تأجير الارحام ومن هناك جاء اختيار مهنة طبيب التخدير ليكون ملامس للعمل وهى المهنة التى تساعد الطبيب فى تنفيذ مهمته.

عرضت منصة شاهد الحلقة الأخيرة من مسلسل “صلة رحم” قبل عرضها علي شاشة mbc مصر وشهدت الحلقة أحداثا مثيرة تتلخص في مصير الدكتور حسام بعد إصراره على إجراء عملية الحقن المهجري.

وشهدت بداية الحلقة خناقة بين الدكتور حسام (إياد نصار) وزوج أسماء أبو اليزيد الأول وقام حسام بالتعدي عليه بأسطوانة من الحديد مما أدى إلي وفاته، بينما قام زوج حنان بطعن الدكتور حسام بسكين في بطنه.

واصطحب الدكتور حسام لحنان التى تجسد شخصيتها أسماء أبو اليزيد إلي إحدي المستشفيات بعد إصابتها بنزيف حاد وأخفي علي المستشفي طعنه بالسكين لكي يهتموا بحنان ويجروي لها العملية لولادة أبنه آدم.

فيما أصيب حسام بنزيف لفترة طويلة وبعد ولادة حنان ورؤيته لأبنه آدم الذي ولد من عملية حقن مهجري توفي الدكتور حسام في نهاية مؤلمة للمؤلف محمد هشام عبية.