صلة رحم يحتل المركز الأول.. ناقد يكشف أفضل 5 مسلسلات بموسم رمضان

كشف الناقد الفني موسي صبري، عن أفضل 5 مسلسلات تم عرضها هذا العام فى رمضان، قائلا: “الحشاشين عامل إيقاع وحبكة درامية جيدة جدا، ومن الطبيعي إن اللغة تكون بالعامية لأن أحداثه حدثت فى مصر”.

وأضاف الناقد الفني موسي صبري، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب: “مسلسل العتاولة من أفضل 5 مسلسلات ومخرج المسلسل استطاع توظيف القدرات التمثيلية المهولة فى أحمد السقا ومحمد لطفي وباسم سمرة، وأداء زينة إلى حد ما كان عاجبني، ولكنها لديها أكثر من كدا".

وتابع: “مسلسل سر إلهي للمثلة روجينا هو من أفضل المسلسلات التي تابعتها فى رمضان، إضافة إلى مسلسل صلة رحم وهو كان الحصان الأسود فى رمضان، وهو بطولة إياد نصار ويتحدث عن فكرة الإجهاض وصلة الرحم ويناقش قضية مهمة، ومسلسل كوبرا للمثل محمد إمام جيد جدا، ومسلسل نور خالد وولده خالد نور".