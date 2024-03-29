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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إياد نصار عن مسلسل صلة رحم: لم أخرج من شخصية حسام حتى الآن

اياد نصار فى صلة
اياد نصار فى صلة رحم

أكد الفنان إياد نصار أنه بذل مجهود كبير لتجسيد شخصية الدكتور حسام فى مسلسل صلة رحم والذى عرض فى النصف الأول من الشهر الكريم.

وقال إياد نصار فى تصريحات لبرنامج et بالعربي، إنه لازال يعيش فى أجواء شخصية حسام التى كان يجسدها ضمن أحداث المسلسل.

وأضاف إياد نصار أن شخصية حسام من أصعب الشخصيات التى قدمها فى الدراما لكونها تناقش قضية من أهم القضايا وهي تأجير الأرحام.

وأشار إلى أن مؤلف العمل محمد هشام عبية  قرر أن تكون نهاية القصة بهزيمة البطل، والهزيمة إما أن يفقد الجنين الذى حارب من أجله أو يفقد زوجته (يسرا اللوزي) أو هو نفسه يتوفى وهذا ما استقرينا عليه أن وفاة حسام ستكون نهاية قوية لأحداث المسلسل.
 

نهاية صلة رحم

عرضت منصة شاهد الحلقة الأخيرة من مسلسل “صلة رحم” قبل عرضها علي شاشة mbc مصر وشهدت الحلقة أحداثا مثيرة تتلخص في مصير الدكتور حسام بعد إصراره على إجراء عملية الحقن المهجري.

وشهدت بداية الحلقة خناقة بين الدكتور حسام (إياد نصار) وزوج أسماء أبو اليزيد الأول وقام حسام بالتعدي عليه بأسطوانة من الحديد مما أدى إلي وفاته، بينما قام زوج حنان بطعن الدكتور حسام بسكين في بطنه.

 

واصطحب الدكتور حسام لحنان التى تجسد شخصيتها أسماء أبو اليزيد إلي إحدي المستشفيات بعد إصابتها بنزيف حاد وأخفي علي المستشفي طعنه بالسكين لكي يهتموا بحنان ويجروي لها العملية لولادة أبنه آدم.

فيما أصيب حسام بنزيف لفترة طويلة وبعد ولادة حنان ورؤيته لأبنه آدم الذي ولد من عملية حقن مهجري توفي الدكتور حسام في نهاية مؤلمة للمؤلف محمد هشام عبية.

اياد نصار مسلسل صلة رحم الفنان إياد نصار يسرا اللوزي

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