صلة رحم الحلقة 13.. يسرا اللوزي تدخل مرحلة الإدمان وإياد نصار يكتشف علاقتها بيوسف

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل صلة رحم الكثير من الأحداث المثيرة.

وبدأت الحلقة بمعرفة الدكتور حسام والذي يجسد شخصيته إياد نصار علاقة زوجته بالشاب بيوسف وطلبت صحبتها من حسام انقاذها منه لسمعته السيئة وعلاقاته المتعددة بالبنات.

في حين دخلت ليلي (يسرا اللوزي) مرحلة الأدمان وأصبحت لا تعيش بدون تعاطيها المواد المخدرة وعلم والدها الدكتور النفسي نبيل نور الدين حالة أبنته وطلب من شقيقها البحث عنها لتبدأ مرحلة العلاج.

وانتهت الحلقة بعثور حسام علي ليلي ونشب خلاف بينه وبين حسام واصطحبها إلي حنان التي خضعت لعملية الحقن المهجري للإطمئنان علي جنينها.

تصريحات إياد نصار

وقال الفنان إياد نصار إنه خلال الـ15 حلقة الخاصة بالعمل سيعيش الجمهور أجواء تجمع ما بين الإثارة والتشويق لما يمر به حسام من تفاصيل متغيرة.

وأشار إلى "المسلسل أحداثه أشبه بكرة الثلج فالقرارات الصغيرة في حياتنا، أحيانا لا نعلم توابعها، فنجد الأمور تكبر وتتضخم حتي تتحول لمأساة وهذه هي طبيعة العمل".

وقال نصار "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبه، وأحيانا تتحول إلى كرة الثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا بناء فكرة العمل تمت على قرار شخصية "حسام"، فعلى الرغم من أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة".

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.