فطار العيد الرسمي.. اكتشف فوائد الشاي باللبن

يعد الشاي بالحليب من أشهر المشروبات المتداولة في البيوت المصرية خلال احتفالات عيد الفطر بسبب مذاقه الشهي مع مخبوزات العيد المختلفة.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا نعرض لكم أهم فوائد الشاي بالحليب.



غني بالمعادن: يحتوي الشاي بالحليب على الكالسيوم والفوسفور، وهما ضروريان لصحة العظام والأسنان.



مصدر للبروتين: يوفر الحليب البروتين الذي يساعد على بناء العضلات والحفاظ على صحة الجسم.

العضلات



مضادات الأكسدة: يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.



تحسين الهضم: يساعد الحليب على تحسين عملية الهضم، ويخفف من أعراض عسر الهضم.



مضاد للالتهابات: يعتقد أن الشاي بالحليب له خصائص مضادة للالتهابات التى تسبب مشاكل كثيرة منها الأمراض المزمنة.



يساعد على النوم: يعتقد أن الشاي بالحليب يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.

