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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن: جزء ثان لمسلسل العتاولة رمضان المقبل.. وأحداث حق عرب

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن مسلسل العتاولة :

 

مسلسل حق عرب الحلقة 29 .. صدمة عبد ربه بعد معرفته سر تبديل ابنه


شهدت الحلقة 29 من مسلسل حق عرب العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

و اعترفت صباح الجياش أن عبد ربه هو والد عرب السويركي ، في صدمة للجميع .

 

المخرج أحمد خالد موسى: جزء ثان لمسلسل العتاولة رمضان المقبل


أعلن المخرج أحمد خالد موسى عن وجود جزء ثان لمسلسل العتاوله في رمضان ٢٠٢٥.

وكتب أحمد خالد عبر صفحته علو فيس بوك :" العتاوله ٢ رمضان ٢٠٢٥ ان شاء الله


بالزغاريد.. وفاء عامر تنظم احتفالية لنجوم مسلسل حق عرب

نشر المؤلف محمود حمدان ، فيديو له برفقه أبطال مسلسل حق عرب في منزل الفنانة وفاء عامر، وذلك أثناء احتفالهم بنجاح المسلسل الذي عرض في موسم رمضان الحالي.


العتاولة الحلقة 29.. الاستيلاء على أموال عيسى الوزان

شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث المثيرة فى رحلة انتقام العتاولة من عيسى الوزان.

مسلسل العتاولة

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