أخبار الفن: جزء ثان لمسلسل العتاولة رمضان المقبل.. وأحداث حق عرب

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن مسلسل العتاولة :



شهدت الحلقة 29 من مسلسل حق عرب العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

و اعترفت صباح الجياش أن عبد ربه هو والد عرب السويركي ، في صدمة للجميع .



أعلن المخرج أحمد خالد موسى عن وجود جزء ثان لمسلسل العتاوله في رمضان ٢٠٢٥.

وكتب أحمد خالد عبر صفحته علو فيس بوك :" العتاوله ٢ رمضان ٢٠٢٥ ان شاء الله

نشر المؤلف محمود حمدان ، فيديو له برفقه أبطال مسلسل حق عرب في منزل الفنانة وفاء عامر، وذلك أثناء احتفالهم بنجاح المسلسل الذي عرض في موسم رمضان الحالي.

شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث المثيرة فى رحلة انتقام العتاولة من عيسى الوزان.