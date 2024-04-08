بالزغاريد.. وفاء عامر تنظم احتفالية لنجوم مسلسل حق عرب

نشر المؤلف محمود حمدان ، فيديو له برفقه أبطال مسلسل حق عرب في منزل الفنانة وفاء عامر، وذلك أثناء احتفالهم بنجاح المسلسل الذي عرض في موسم رؤمضان الحالي.

وكتب محمود حمدان تعليقا على الفيديو: "احلي فطار مع اخواتي وحبايبي أبطال مسلسل (حق عرب) واحتفالية عند اختي الكبيرة وحبيبتنا وفاء عامر".



تصدرت الحلقة ٢٨ من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي ، التريند على جوجل .

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مواعيد مسلسل حق عرب الحلقة ٢٩:

مسلسل حق عرب الحلقة ٢٩ يعرض 8 مرات يوميًا على قنوات ART، حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة 8:30 مساء، ويعاد الساعة 2:30 بعد منتصف الليل، والساعة 8:30 صباحا، والساعة 2:30 عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة 11:30 مساء، ويعاد عرضه الساعة 5:30 فجرا، والساعة 11:30 ظهرا، والساعة 5:30 مساء.

موعد عرض مسلسل حق عرب على ON

ضمن خريطة رمضان 2024 أعلنت شبكة قنوات ON عرض مسلسل حق عرب على شاشاتها في المواعيد التالية:

1- الساعة 9 مساء على قناة on drama

2- الساعة 12 بعد منتصف الليل على on

3- منصة واتش إت