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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالزغاريد.. وفاء عامر تنظم احتفالية لنجوم مسلسل حق عرب

مسلسل حق عر
مسلسل حق عر

نشر المؤلف محمود حمدان ، فيديو له برفقه أبطال مسلسل حق عرب في منزل الفنانة وفاء عامر، وذلك أثناء احتفالهم بنجاح المسلسل الذي عرض في موسم رؤمضان الحالي.

وكتب محمود حمدان تعليقا على الفيديو: "احلي فطار مع اخواتي وحبايبي أبطال مسلسل (حق عرب) واحتفالية عند اختي الكبيرة وحبيبتنا وفاء عامر".


تصدرت الحلقة ٢٨ من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي ، التريند على جوجل .

https://www.facebook.com/share/v/gBCjvgFc5dx5wGvf/?mibextid=KsPBc6
مواعيد مسلسل حق عرب الحلقة ٢٩:

مسلسل حق عرب الحلقة ٢٩ يعرض 8 مرات يوميًا على قنوات ART، حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة 8:30 مساء، ويعاد الساعة 2:30 بعد منتصف الليل، والساعة 8:30 صباحا، والساعة 2:30 عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة 11:30 مساء، ويعاد عرضه الساعة 5:30 فجرا، والساعة 11:30 ظهرا، والساعة 5:30 مساء.

موعد عرض مسلسل حق عرب على ON

ضمن خريطة رمضان 2024 أعلنت شبكة قنوات ON عرض مسلسل حق عرب على شاشاتها في المواعيد التالية:

1- الساعة 9 مساء على قناة on drama

2- الساعة 12 بعد منتصف الليل على on

3- منصة واتش إت

مسلسل حق عرب

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