بالزغاريد.. وفاء عامر تنظم احتفالية لنجوم مسلسل حق عرب

نشر المؤلف محمود حمدان ، فيديو له برفقه أبطال مسلسل حق عرب في منزل الفنانة وفاء عامر، وذلك أثناء احتفالهم بنجاح المسلسل الذي عرض في موسم رؤمضان الحالي.
وكتب محمود حمدان تعليقا على الفيديو: "احلي فطار مع اخواتي وحبايبي أبطال مسلسل (حق عرب) واحتفالية عند اختي الكبيرة وحبيبتنا وفاء عامر".
تصدرت الحلقة ٢٨ من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي ، التريند على جوجل .
https://www.facebook.com/share/v/gBCjvgFc5dx5wGvf/?mibextid=KsPBc6
مواعيد مسلسل حق عرب الحلقة ٢٩:
مسلسل حق عرب الحلقة ٢٩ يعرض 8 مرات يوميًا على قنوات ART، حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة 8:30 مساء، ويعاد الساعة 2:30 بعد منتصف الليل، والساعة 8:30 صباحا، والساعة 2:30 عصرا.
كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة 11:30 مساء، ويعاد عرضه الساعة 5:30 فجرا، والساعة 11:30 ظهرا، والساعة 5:30 مساء.
موعد عرض مسلسل حق عرب على ON
ضمن خريطة رمضان 2024 أعلنت شبكة قنوات ON عرض مسلسل حق عرب على شاشاتها في المواعيد التالية:
1- الساعة 9 مساء على قناة on drama
2- الساعة 12 بعد منتصف الليل على on
3- منصة واتش إت