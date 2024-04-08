العتاولة الحلقة 29.. الاستيلاء على أموال عيسى الوزان

شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث المثيرة فى رحلة انتقام العتاولة من عيسى الوزان.

بدأت الحلقة بعملية ضخمة قام بها العتاولة مع عيسى الوزان والاستيلاء على أمواله الذى كان يضعها داخل أحد المخازن الخاصة به.



وأكد نصار( أحمد السقا) لعيسى الوزان أن استيلائه على الأموال مجرد بداية فى رحلة انتقامه منه بعد قتله لابنه مالك ووالده خميس( صلاح عبدالله).







وحقق المسلسل أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والتى قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.