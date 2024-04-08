مسلسل حق عرب الحلقة 29 .. صدمة عبد ربه بعد معرفته سر تبديل ابنه

شهدت الحلقة 29 من مسلسل حق عرب العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

و اعترفت صباح الجياش أن عبد ربه هو والد عرب السويركي ، في صدمة للجميع .

فيما بدا عرب في محاولة التاكد من ذلك و القيام تحليل dna .

وتقوك دنيا المصري باستغلال تواجد والدها عندها لتقوم ياستخدام بصمته والاستلاء على أملاكه.

وتنتهي الحلقة باعتراف الشيخ بان كل ما كان يقوله كذل ولا صحه للرواية التي حكى له عنها بان ابنه سيقتله.

نشر المؤلف محمود حمدان ، فيديو له برفقه ابطال مسلسل حق عرب في منزل الفنانة وفاء عامر .

وكتب محمود حمدان :" احلي فطار مع اخواتي وحبايبي ابطال مسلسل ( حق عرب ) واحتفاليه عند اختي الكبيرة وحبيبتنا وفاء عامر ".

تصدرت الحلقة ٢٨ من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي ، التريند على جوجل .

ونرصدمواعيد مسلسل حق عرب الحلقة ٢٩:

مسلسل حق عرب الحلقة ٢٩ يعرض 8 مرات يوميًا على قنوات ART، حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة 8:30 مساء، ويعاد الساعة 2:30 بعد منتصف الليل،

والساعة 8:30 صباحا، والساعة 2:30 عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة 11:30 مساء، ويعاد عرضه الساعة 5:30 فجرا، والساعة 11:30 ظهرا، والساعة 5:30 مساء.

موعد عرض مسلسل حق عرب على ON

ضمن خريطة رمضان 2024 أعلنت شبكة قنوات ON عرض مسلسل حق عرب على شاشاتها في المواعيد التالية:

1- الساعة 9 مساء على قناة on drama

2- الساعة 12 بعد منتصف الليل على on

3- منصة واتش إت

#حق_عرب