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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

منيو آخر يوم رمضان.. فطارك عندنا.. طريقة عمل ستيك بالخضار في الفرن

طريقة عمل طاجن ستيك
طريقة عمل طاجن ستيك بالخضار

قدمت الشيف " نورهان ميشيل" ، خلال برنامج "سفرة دايمة"، والمذاع على فضائية " صدى البلد " طريقة عمل طاجن ستيك بالخضار .

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طريقة بسيطة لعمل ستيك بالخضار في الفرن

إليك طريقة بسيطة لعمل ستيك بالخضار في الفرن:

المكونات لعمل ستيك بالخضار في الفرن

قطع ستيك لحم (حسب الرغبة)
ملح وفلفل أسود حسب الذوق
زيت زيتون
خضار مشكلة مفضلة (مثل البطاطس والجزر والكوسا والفلفل الألوان)

الخطوات لعمل ستيك بالخضار في الفرن

سخن الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية.

قم بتنظيف وتقطيع الخضار إلى شرائح رفيعة أو قطع متساوية.

ضع الخضار في صينية خبز مدهونة بالقليل من زيت الزيتون. قد ترغب في تبطين الصينية بورق القصدير لسهولة التنظيف.

اتبع تحضير الستيك بفركه بالملح والفلفل الأسود من الجانبين.

سخن مقلاة على نار متوسطة عالية وأضف قليلًا من زيت الزيتون. قم بقلي الستيك لمدة دقيقتين من كل جانب للحصول على لونٍ جميل.

قم بوضع الستيك على الخضار في الصينية.

ضع الصينية في الفرن المُسخن سابقًا واتركها لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى ينضج الستيك حسب التفضيل. يمكنك طهيه لفترة أقصر إذا كنت تفضله نيئًا، أو لفترة أطول إذا كنت ترغب فيه متوسطًا أو مطبوخًا تمامًا.

بعد طهي الستيك، قم بإخراج الصينية من الفرن ودعها ترتاح لبضع دقائق قبل التقديم.

قدم الستيك والخضار اللذيذة مع جانب من الأرز المطهو أو السلطة.

تذكر أن وقت الطهي قد يختلف بناءً على سمك الستيك ودرجة التحميص المفضلة، قد تحتاج إلى ضبط وقت الطهي ودرجة الحرارة وفقًا لذلك.

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