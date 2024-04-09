بالأسماء.. غرق 5 أشخاص إثر سقوط ميكروباص في النيل ببني سويف

لقي 5 أشخاص مصرعهم غرقًا بمحافظة بني سويف، إثر سقوط سيارة ميكروباص من أعلى معدية في نهر النيل، بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة، وتواصل قوات الإنقاذ النهري انتشال جثامين المتوفين ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا ببني سويف، من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بسقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن، ما أدى لوفاة 5 أشخاص غرقًا، ووجه مدير الأمن بالانتقال لموقع البلاغ.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجارٍ انتشال جثامين المتوفين الخمسة، ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزين وهم: اعتدال عمر عبيد 55 سنة، وعائشة حسن هاشم 25 سنة، وحبيبة هاشم محمود 10 سنوات، ويوسف حسن هاشم 9 سنوات، وحبيبة محمود نور 5 سنوات.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن اللازمة.