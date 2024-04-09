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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسماء المصابين بمشاجرة بين عائلتين في أسوان

مشاجرة - ارشيفية
مشاجرة - ارشيفية

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أسماء مصابى المشاجرة التى نشبت بين عائلتين بقرية النجاجرة التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان، والتى اسفرت عن إصابة 5 أشخاص

وضمت قائمة المصابين كل من حسن عبده 30 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالساق الأيمن، ومحمد مصطفى 40 سنة، والذى أصيب بكدمات وجروح متفرقة، ومصطفى أحمد 42 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وطه أحمد 28 سنة، والذى أصيب بسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن أحمد 24 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الاسعافات الاولية والعلاج اللازم. 

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مشاجرة 

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية النجاجرة التابعة لمركز كوم أمبو، استخدم فيها الشوم والعصى لخلافات بينهما مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقى الاسعافات الاولية والعلاج اللازم، وتم السيطرة على المشاجرة .
 

 

 

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