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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روسيا تواصل جهود الإنقاذ في المناطق المغمورة بالفيضانات| فيديو

صدى البلد

حذرت السلطات الروسية من أن الفيضانات التي أجبرت آلاف الأشخاص على إخلاء جنوب البلاد يوم الأحد 7 أبريل، من المتوقع أن تتفاقم في الأيام المقبلة.

وأفادت أنباء عن انهيار سدين وسط هطول أمطار غزيرة، مما أدى إلى غمر حوالي 4500 منزل في مدينة أورسك بمنطقة أورينبورج، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

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بينما يواصل رجال الإنقاذ بناء جدران من أكياس الرمل كمحاولة لصد المياه.

واحتج الروس في مدينة أورسك، يوم أمس الاثنين، مطالبين بتعويضات في أعقاب انهيار السد وما تلاه من فيضانات في منطقة أورينبورج القريبة من حدود كازاخستان.
 

الفيضانات امطار غزيرة يورونيوز رجال الإنقاذ منطقة أورينبورج

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