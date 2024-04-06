توكاييف: الفيضانات في كازاخستان أكبر كارثة طبيعية منذ 80 عاما

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم السبت 6 أبريل 2024، في خطاب متلفز أمام السكان، إن الفيضانات العارمة التي بدأت في مارس في جميع أنحاء البلاد أصبحت أكبر كارثة طبيعية في البلاد في الثمانين عامًا الماضية.

وأشار رئيس كازاخستان في كلمته، إلى أن الفيضانات الحالية هي كارثة طبيعية “لم نشهد مثلها منذ سنوات طويلة”، بحسب ما أوردته وكالة “تاس” الروسية.

وأوضح توكاييف أنه: "ربما تكون هذه أكبر كارثة من حيث حجمها وعواقبها على مدار أكثر من 80 عامًا الماضية".

فيما يتعلق بالوضع الحالي، وفقًا لرئيس كازاخستان، تم إعلان حالة الطوارئ المحلية في عشر مناطق من البلاد.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأنه تم إجلاء أكثر من 10 آلاف ضحية، نصفهم من القاصرين، من سبع مناطق في كازاخستان بسبب الفيضانات.