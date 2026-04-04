ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 1422 شهيدا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ مطلع الشهر الماضي، إلى 1422 شهيدا.







وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في التقرير اليومي لمركز عمليات طوارئ الصحة، اليوم، إن عدد الجرحى ارتفع إلى 4294 مصابًا.





من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل مستهدفة منزلا ما أدى إلى مقتل شخصين.





فيما أسفرت غارة إسرائيلية على بلدة برج قلاويه إلى تسجيل 3 ٳصابات طفيفة في صفوف مسعفي الدفاع المدني. كما استهدفت مسيرة معادية دراجة نارية في بلدة قانا.





وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارتين اللتين شنهما الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس على الحوش قضاء صور أدتا في حصيلة نهائية إلى إصابة 18 شخصا بجروح من بينهم طفل وثلاث سيدات وثلاثة مسعفين.