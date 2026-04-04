مقتل جندي إسرائيلي من وحدة “ماغلان” وإصابة آخر في معارك جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن اللواء غي لودر، البالغ من العمر 21 عامًا، من يافني، وهو جندي في وحدة ماغلان التابعة لتشكيل الكوماندوز، قد قتل في معركة جنوب لبنان.

وأسفر الحادث عن مقتله و إصابة جندي آخر بجروح خطيرة.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بإصابة مباشرة لمبنى صناعي في صفد شمالي إسرائيل إثر رشقة صاروخية من لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 48 عملية نوعية في عمق الأراضي المحتلة وضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة.

وأشار الحزب في بيان له إلى أنه قصف بالصواريخ تجمعا للعدو الإسرائيلي عند تلة السدر في بلدة عيناتا جنوبي لبنان وأخر عند مثلث كحيل في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وإستهدف الحزب بصاروخ موجه دبابة ميركافا في بلدة حولا جنوبي لبنان حيث شوهدت وهي تحترق.