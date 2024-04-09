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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: 70 مليون جنيه لانتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحمد حسن "تقارير إنجليزية:اتحاد جدة سوف يقدم 70 مليون جنيه إسترليني لضم محمد صلاح الصيف القادم بعيدًا عن الاتفاقات الخاصة باللاعب نفسه".

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أمس الإثنين، عن استقرار ليفربول على رحيل نجمه الدولي المصري محمد صلاح  جناح الفريق المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة "HTIC" العالمية أن المدير التنفيذي لنادي ليفربول، مايكل إدواردز منفتح على بيع محمد صلاح  الصيف المقبل، لرغبته في رحيل عدد من اللاعبين الكبار سنًا، وأنه يريد التعاقد مع صفقات صغيرة في السن، وأن يقوم بناء فريقجديد خاصًة أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز سيرحل بنهاية الموسم.

بيع محمد صلاح 

وقالت “HITC”، إن الوجهة الأكثر ترجيحًا لصلاح هي نادي الاتحاد السعودي ، والذي قام ببعض أكبر التعاقدات داخلدوري المحترفين في الأشهر الـ 12 الماضية، بما في ذلك كريم بنزيما.

كما كشفت شركة HITC انه من المقرر أن يصبح صلاح اللاعب الأعلى أجرًا. فى العالم ، حيث من المتوقع أن يتجاوز راتبكريستيانو رونالدو نجم النصر السعودى الذى يحصل على 3 ملايين إسترلينى أسبوعيًا.


 

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