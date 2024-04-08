كلوب: أتوقع فوز أرسنال علي مانشستر يونايتد بنسبة كبيرة لهذا السبب

علق يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على تعادل فريقه أمام مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

ومنح تعادل ليفربول الصدارة لأرسنال بفارق الأهداف، حيث يملك كل منهما 71 نقطة، ولكن الجانرز يتصدرون بفارق الأهداف، ويأتي الريدز في المركز الثاني بـ42 هدفًا، فيما يطاردهما مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ70 نقطة.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "إذا لعب مانشستر يونايتد بنفس الطريقة التي واجهنا بها أمام أرسنال، فإن أرسنال سيفوز بنسبة 100٪. متأسف لقول ذلك، ولكن هذه هي الحقيقة".

وأضاف كلوب: "منذ قدومي لليفربول، لا أعتقد أننا سيطرنا على مباراة أمام يونايتد مثل آخر مباراتين، ولكننا لم نحصل على النتائج التي نرجوها".

وختم مدرب ليفربول في موسمه الأخير مع الريدز: "سوف نعمل بكل ما لدينا في المباريات المتبقية".

يستعد ليفربول لمواجهة أتالانتا الإيطالي يوم الخميس المقبل، في دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي.