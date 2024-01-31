اتحاد جدة يخطف نجم الشباب السعودي لمدة 4 مواسم

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، في ضم صفقة جديدة قادمة من صفوف فريق الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه تعاقد مع اللاعب الدولي فواز الصقور، بعقد لمدة 4 سنوات قادمًا من الشباب.

وأوضح أن التعاقد مع الصقور جاء ضمن استراتيجية النادي لتعزيز صفوف الفريق بالعناصر المميزة لدعم مسيرته في المرحلة المقبلة.

ورحَّب الرئيس التنفيذي للنادي دومينجوس وليفرا باللاعب، متمنيًا له التوفيق مع زملائه في تحقيق التطلعات التي تنشدها جماهير النادي الوفية.

فيما قال نادي الشباب إن إدارته قررت بيع الفترة المتبقية من عقد فواز الصقور لنادي الاتحاد، وقدمت شكرها للاعب على الفترة التي قضاها بصفوف الليث.

وكان فواز الصقور انضم لصفوف الشباب في أكتوبر 2020، قادمًا من الوحدة، وشارك معه في جميع البطولات في 113 مباراة، نجح خلالها في تسجيل هدفين، فيما صنع 20 هدفًا.