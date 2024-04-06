مستوى لاعبي نادي الاتحاد السعودي يختلف عن ريال مدريد.. تصريحات مثيرة لكريم بنزيما

أطلق كريم بنزيما تصريحات مثيرة عن تغير مستواه مع الاتحاد عن وجوده في ريال مدريد الإسباني.

وقال كريم بنزيما، في تصريحات تليفزيونية: “مباريات اتحاد جدة ليست مثل مباريات ريال مدريد، ولاعبي الاتحاد ليسوا مثل لاعبي النادي الملكي”.

وأضاف بنزيما: “أنا أحتاج للمساعدة داخل أرضية الملعب، وأحتاج لـ لاعبين آخرين، وأشياء كثيرة، فأنا لا أستطيع الفوز وحدي”.

واختتم كريم بنزيما تصريحاته قائلًا: “الوضع مختلف، وهذه أول مشاركة لي في الدوري السعودي للمحترفين، وأتمنى إنهاء الموسم بشكل جيد وتحقيق الانتصارات؛ هذا كل شيء”.