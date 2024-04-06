بسبب صن داونز.. فرج عامر يشن هجوماً على التحكيم الافريقي

نشر فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: “مازال التحكيم الافريقي يمر بازمة مستعصية، نادي يانج افريكانز أحرز هدف في مرمي صن داونز من قذيفة ارتطمت بسقف المرمي ونزلت متجاوزة خط المرمي خرجت من المرمي بعد ذلك في ثواني معدودة وللأسف لم يحتسبها الحكم ولم يعلق عليها الڤار، لأن الهدف في مرمي صن داونز بطل جنوب افريقيا، وبالمناسبة صن داونز يمتلكة ابن موسيسبي رئيس الكاف ؟ مجرد صدفة”.

ونجح النادي الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر النادي الأهلي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة بيترو اتليتكو الأنجولى ومازيمبي الكونغولي التي ستقام مساء السبت.