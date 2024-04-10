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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار تكنولوجيا.. Xiaomi 14 Ultra الجديد بإمكانيات هائلة.. أرخص موبايل iPhone بميزات رائعة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بإمكانيات مش حتخليك تندم إنك اشتريته.. هاتف Xiaomi 14 Ultra الجديد

بإمكانيات مميزة وبسعر معقول يمكنك شراء هاتف" Xiaomi 14 Ultra  وهو هاتف جديد من شاومي، لالتقاط صور عالية الجودة والوضوح ويعد الهاتف خيارًا مناسبًا لهواة التصوير الفوتوغرافي.

متضيعش فلوسك على iPhone 15..أرخص موبايل iPhone بميزات رائعة

يُعرف iPhone بتصميمه الأنيق وميزاته المتقدمة، لكنه يُعرف أيضًا بسعره المرتفع. لكن ماذا لو كنت تبحث عن iPhone بسعر معقول؟

الحقيقة هي أن هناك iPhone واحد فقط يجمع بين السعر المعقول والميزات الرائعة.

في هذا التقرير، سنلقي نظرة على iPhone SE (2022) ونوضح لك لماذا هو أفضل iPhone رخيص:

موبايل جديد مش هتعرف تفرقه عن iPhone بأقل من ربع سعره في السوق

يعتبر هاتف OnePlus Nord CE 3 5G صفقة رابحة بفضل سعره التنافسي ومواصفاته الرائعة وتصميمه المستوحى من iPhone.

على موقع Flipkart ، سيظل العرض صالحًا خلال الساعات القليلة القادمة ، وعلى Amazon ، سيظل صالحًا لبضعة أيام. ومع ذلك ، فإن الخصم الأكبر متاح على Flipkart حيث يبلغ سعر العرض الفعلي 17399 روبية ، ومع خصم HDFC البالغ 1500 روبية ، يمكنك الحصول عليه مقابل 15899 روبية أي ما يعادل 9000 جنيه مصري تقريبا. في هذه الأثناء ، على Amazon ، يتوفر بسعر 17999 روبية ، ومع خصم 1250 روبية ، يظل السعر الفعلي 16749 روبية.

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