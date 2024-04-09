حمادة هلال يطرح "الليلة" الأغنية الرسمية لمسلسل المداح أسطورة العودة

طرح الفنان حمادة هلال عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب كليب "الليلة"، الأغنية الرسمية لمسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة"، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال موسم رمضان 2024.

وأغنية "الليلة" من كلمات أسامة محرز، وألحان وتوزيع كريم عبد الوهاب، ويغني فيها حمادة هلال هذه الكلمات:

لفوا وانداروا

قلبي أنا في داره

دا اللي متصافي

محمي بجداره

الليلة الليلة

هدينا جداركو الليلة

ولا في شوفان ولا حيلة

قوتكو الليلة هزيلة

الليلة الليلة

مردود الحق الليلة

معدولة معايا الليلة

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "المداح 4 أسطورة العودة" العديد من المفاجآت التي أذهلت الجمهور وتركت الباب مفتوحاً لاحتمالية وجود جزء خامس.

تمكن صابر المداح (حمادة هلال) من الوصول لإرث جده، وهو سيف لمقاومة الجن قزح (فتحي عبدالوهاب)، وفي المعركة الأخيرة، تم فتح بوابة الجن الأخيرة، ودارت معركة ملحمية بين صابر وقزح، انتهت المعركة بموت صابر على يد قزح، الذي ظهر في جنازته لاحقاً.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.