عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن: مي عز الدين مفاجأة الحلقة الأخيرة من "كوبرا" وموعد حفل الأوسكار 2025

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها مي عز الدين مفاجئة نهاية مسلسل كوبرا وموعد حفل الأوسكار ٢٠٢٥. 

 

 

كوبرا الحلقة الأخيرة.. هل تشارك مي عز الدين في الجزء الثاني؟

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل كوبرا، هروب محمد إمام من السجن بعد الحكم عليه والقبض على جميع المتورطين في القضايا، وانتقامه من شيخون وشقيقه.

 

القاضية.. برومو فيلم ولاد رزق 3 يكشف تعاونهم مع الشايب

 

طرح المستشار تركي آل الشيخ برومو رسمي لفيلم ولاد رزق ٣ “القاضية” الذي كشف الكثير من أحداثه. 

 

عمر الشناوي: صورت مشاهد «الحشاشين» دون دوبلير.. وانتظروني في «الوصفة السحرية»

قال الفنان عمر الشناوي إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل الحشاشين الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2024. 

 

 

تعرف على موعد حفل توزيع الأوسكار لعام ٢٠٢٥

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، موعد حفل ٢٠٢٥ في نسخته الـ ٩٧. 

 

مريم الخشت تتصدر تريند إكس بعد ظهورها في نهاية "بدون سابق إنذار"

 

تصدر اسم الفنانة مريم الخشت قائمة تريند موقع إكس بعد مشاركتها في الحلقة الأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار. 

كوبرا الأوسكار الحشاشين الفنانة مريم الخشت الفنان عمر الشناوي حفل الاوسكار فيلم ولاد رزق ٣

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

بعد إعلان إسلامه في رمضان.. نجم الزمالك يشارك جمهوره صورا من صلاة العيد

بشرى سارة لهذه الفئات| تخفيض 100% على سعر تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها

أسماء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية ضحايا الغارة الإسرائيلية في غزة

جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

لازم الدوري يتوقف .. طلب مفاجئ من حسام حسن لسبب مثير

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم

منع من التمثيل وإحالة للنيابة| سر إيقاف مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» في الكويت

موضوعات متعلقة

مريم الخشت تتصدر تريند إكس بعد ظهورها في نهاية "بدون سابق إنذار"

بطلة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" تقاضي مروجي الشائعات ضدها

ضربة قاسية.. جورج وسوف يكشف معاناته بعد رحيل ابنه وديع

نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لـ فيلم عالماشي .. صور

الحصان الرابح.. دينا فؤاد تفقد عقلها في الحلقة الأخيرة من حق عرب

بعد إحالته وأيتن عامر للنيابة..ماجد المصرى يخرج عن صمته بسبب زوجة واحدة لا تكفي

حسن شاكوش يطرح أغنية انا فى البلد عضمة.. فيديو

مريم أوزرلي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

ترشيحاتنا

الرئيس الإيراني يعزي هنية في استشهاد أبنائه

عربية بسعر زمان.. أرخص سيارة أوتوماتيك مناسبة للشراء

بايدن: انهيار الناتو كارثة لأمريكا وأوروبا

أتلتيكو مدريد يفوز على دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا 2-1

منع من التمثيل وإحالة للنيابة| سر إيقاف مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» في الكويت

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس.. حقائق مذهلة

بعد الفسيخ والرنجة.. مشروبات تساعد على الهضم وتعالج الحموضة

هل ده طبيعي؟| جدل بسبب هلال شوال

نصائح مهمة لمريض حساسية الصدر خلال أيام العيد

فيديو

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ