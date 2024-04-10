نشرة الفن: مي عز الدين مفاجأة الحلقة الأخيرة من "كوبرا" وموعد حفل الأوسكار 2025

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها مي عز الدين مفاجئة نهاية مسلسل كوبرا وموعد حفل الأوسكار ٢٠٢٥.
كوبرا الحلقة الأخيرة.. هل تشارك مي عز الدين في الجزء الثاني؟
شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل كوبرا، هروب محمد إمام من السجن بعد الحكم عليه والقبض على جميع المتورطين في القضايا، وانتقامه من شيخون وشقيقه.
القاضية.. برومو فيلم ولاد رزق 3 يكشف تعاونهم مع الشايب
طرح المستشار تركي آل الشيخ برومو رسمي لفيلم ولاد رزق ٣ “القاضية” الذي كشف الكثير من أحداثه.
عمر الشناوي: صورت مشاهد «الحشاشين» دون دوبلير.. وانتظروني في «الوصفة السحرية»
قال الفنان عمر الشناوي إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل الحشاشين الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2024.
تعرف على موعد حفل توزيع الأوسكار لعام ٢٠٢٥
أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، موعد حفل ٢٠٢٥ في نسخته الـ ٩٧.
مريم الخشت تتصدر تريند إكس بعد ظهورها في نهاية "بدون سابق إنذار"
تصدر اسم الفنانة مريم الخشت قائمة تريند موقع إكس بعد مشاركتها في الحلقة الأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار.