نشرة الفن: مي عز الدين مفاجأة الحلقة الأخيرة من "كوبرا" وموعد حفل الأوسكار 2025

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها مي عز الدين مفاجئة نهاية مسلسل كوبرا وموعد حفل الأوسكار ٢٠٢٥.

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل كوبرا، هروب محمد إمام من السجن بعد الحكم عليه والقبض على جميع المتورطين في القضايا، وانتقامه من شيخون وشقيقه.

طرح المستشار تركي آل الشيخ برومو رسمي لفيلم ولاد رزق ٣ “القاضية” الذي كشف الكثير من أحداثه.

قال الفنان عمر الشناوي إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل الحشاشين الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2024.

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، موعد حفل ٢٠٢٥ في نسخته الـ ٩٧.

تصدر اسم الفنانة مريم الخشت قائمة تريند موقع إكس بعد مشاركتها في الحلقة الأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار.