عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على موعد حفل توزيع الأوسكار لعام 2025

الأوسكار
الأوسكار

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، موعد حفل ٢٠٢٥ في نسخته الـ ٩٧. 

 

ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل يوم ٢ مارس ٢٠٢٥ وسيتم الإعلان عن قوائم الترشيحات النهائية يوم ١٧ يناير المقبل. 

 

حقق حفل الأوسكار في نسخته الـ 96 حوالي 19.5 مليون مشاهدة على الهواء عبر شاشة ABC الأمريكية ليلة الاثنين، متفوقا على نسخة العام الماضي. 

 

اجتذب حفل الأوسكار مشاهدين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و49 عاما، بعدما حقق العام الماضي حوالي 18.8 مليون مشاهدة، في الوقت الذي بدء فيه هذا العام مبكرا ساعة عن السنوات الماضية. 

 

ويعد حفل الأوسكار 2024 هو الأكثر مشاهدة منذ عام 2020، بعدما تأثرت نسخة 2021 بجائحة كورونا، وظل الرقم في ارتفاع مستمر. 

 

أصدر النجم آل باتشينو بيانا يوضح فيه سبب عدم سرده للأفلام العشر المرشحة لنيل جائزة الأوسكار كأفضل عمل، بعد الانتقادات العديدة التي تعرض لها. 

 

صعد آل باتشينو على مسرح الأوسكار ليلة الاثنين، للإعلان عن اسم الفيلم الفائزة بجائزة الأوسكار من بين 10 مرشحين، ووقع الحاضرين في حيرة من أمرهم حينما قال الاسم دون مقدمة أو سابق إنذار. 

 

 

قال آل باتشينو إن فيلم Oppenheimer هو الفائز بالجائزة الكبرى، وتطلب الأمر بعض الوقت حتى استوعب الحاضرين أن هذه هي اللحظة الحاسمة.

 

وأكد آل باتشينو على أنه لم يكن في نيته عدم الحديث عن باقي الأسماء المرشحة، ولكن منتجي الحفل طلبوا منه ذلك اختصارا للوقت. 

الأوسكار Oppenheimer أكاديمية فنون وعلوم الصور ال باتشينو أوسكار 2024 أوسكار حفل توزيع جوائز الأوسكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة لهذه الفئات| تخفيض 100% على سعر تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

بعد إعلان إسلامه في رمضان..نجم الزمالك يشارك جمهوره صورا من صلاة العيد

أسماء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية ضحايا الغارة الإسرائيلية في غزة

أول تعليق لـ إسماعيل هنية بعد استشهاد أبنائه وأحفاده

لحظة تلقي إسماعيل هنية نبأ استشهاد أبنائه وأحفاده| فيديو

لازم الدوري يتوقف .. طلب مفاجئ من حسام حسن لسبب مثير

بشرى سارة من التعليم للطلاب بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 | تفاصيل

موضوعات متعلقة

تعرف على إيرادات فيلم Godzilla x Kong: The New Empire بعد أسبوعين من عرضه

عمر الشناوي: صورت مشاهد «الحشاشين» دون دوبلير.. وانتظروني في «الوصفة السحرية»

مصطفى خاطر يكشف موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل البيت بيتي

توقف إنتاج مسلسل جون سنو المشتق من أحداث  Game of Thrones

خواكين فينيكس يلتقي حب حياته في تريلر Joker 2| فيديو

"ما مطروقة".. سيف نبيل يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة | فيديو

كوبرا الحلقة الأخيرة.. هل تشارك مي عز الدين في الجزء الثاني؟

القاضية.. برومو فيلم ولاد رزق 3 يكشف تعاونهم مع الشايب

ترشيحاتنا

عيد فطر مبارك .. أرقى 110 رسائل تهنئة بالعيد للأصدقاء والأهل والأحبة

تخطت الـ11 مليار دولار.. الاستثمارات الأجنبية تغزو مصر وتجلب الخير لخزينة الدولة

استشهاد أبناء هنية.. الاحتلال يزعم أنهم نشطاء.. ومصادر مقربة: كانوا في زيارة عائلية

البابا تواضروس: أهنئ أخوتنا المسلمين بالعيد.. وربنا يديم علينا الفرح

تشكيل المواجهة النارية بين باريس سان جيرمان وبرشلونة

بايدن: منتظرون قيام نتنياهو بالتزاماته الخاصة بإدخال المساعدات لـ غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتزعلش علي لبس العيد .. طرق إزالة البقع من الملابس

بعد ضجة انتقاله.. التاكسي الآلي يدهس رجلا

فيها حاجة حلوة| قسيس يقدم الهدايا للأطفال احتفالا بعيد الفطر

أرخص سيارة فاخرة.. أسعار جينيسيس G70 عالميًا

فيديو

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ